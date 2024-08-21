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Драка в ночном клубе в Актау: восстановленного на службе полицейского начальника снова уволили

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Актау апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции о восстановлении полицейского на прежней занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальной странице судов региона в Facebook, судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу ДП региона на решение суда №2 Актау по иску мужчины о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении на прежней занимаемой должности и взыскании заработной платы.

Из решения суда первой инстанции следовало, что истец с ноября 2022 года работал начальником отдела местной полицейской службы УП Актау.

27 ноября 2023 года управлением собственной безопасности ДП Мангистауской области было начато досудебное расследование в отношении него по п.1 ч.2 ст.293 УК (Хулиганство).

На основании решения дисциплинарной комиссии мужчина был уволен с занимаемой должности по Закону "О правоохранительной службе".

Постановлением областной прокуратуры от 13 января 2024 года досудебное расследование в отношении него прекращено.

Бывший полицейский начальник в своем исковом заявлении просил суд признать приказ департамента об увольнении незаконным, отменить его и восстановить его на прежнюю должность с выплатой заработной платы.

Судом первой инстанции иск удовлетворен.

Однако судебная коллегия, изучив материалы гражданского дела, пришла к выводу, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, неправильно определил круг обстоятельств, имеющих значение для дела, что явилось основанием для отмены обжалованного решения суда.

Постановлением апелляционной коллегии решение суда №2 Актау отменено, вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, в конце ноября 2023 года сообщалось, что полицейские лишились работы и попали под следствие из-за драки в ночном клубе в Актау. В департаменте полиции тогда информацию подтвердили, сообщив, что начато досудебное расследование и уволены два сотрудника. Однако раскрывать имена и должности подозреваемых не стали.

В июне этого года стало известно, что оставшийся без работы начальник местной полицейской службы после судебных разбирательств был восстановлен в должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151696-draka-v-nochnom-klube-v-aktau-vosstanovlennogo-na-sluzhbe-policeyskogo-nachalnika-snova-uvolili/

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