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Глава Минпросвещения прокомментировал петицию против коротких юбок в школах

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Школьница надевает форму
Школьница. Иллюстративное фото: Peter Muller/Getty Images

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев прокомментировал петицию, авторы которой предлагают пересмотреть длину юбок девочек, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что каждый школьник и родитель должен понимать, что в школу они идут за знаниями.

"Про петицию: есть определенные правила и требования, касаемые школьной формы, и все они должны придерживаться этих правил", - указал министр.

После этого журналисты отметили, что в этих правилах нет пункта про длину юбки.

"Есть, будет, значит", - ответил на это Гани Бейсембаев.

Напомним, петицию с требованиями о школьной форме запустили 13 августа на сайте e-Petition. Ее авторы предлагают внести дополнения к требованиям к обязательной школьной форме, которая включала бы уточнения некоторых аспектов одежды для обучающихся старших классов.

"По аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, которые предписывают надевание брюк, закрывающих щиколотки ног, предлагается включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен, и верхнюю одежду, закрывающую декольте.

Принятие предлагаемых дополнений способствует предотвращению множества манипуляций, дестабилизирующих общество. В результате можно будет поставить точку в споре по поводу обязательной школьной формы, укрепить светские устои и исключить голословные обвинения", - написано в документе.

Также сегодня Гани Бейсембаев высказался о крашенных волосах у школьниц и ношении детьми школьной формы.

"Надо придерживаться правил школ. Тот, кто соблюдает правила, тот не будет рабом", - сказал Гани Бейсембаев.

Кроме того, сегодня он рассказал, почему не наказан ни один педагог из-за случая сексуального рабства школьницы в Кызылорде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151675-glava-minprosveshcheniya-prokommentiroval-peticiyu-protiv-korotkih-yubok-v-shkolah/

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