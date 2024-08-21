В Алматы на несколько суток перекроют еще одну улицу

Из-за среднего ремонта участка улицы Тургут Озала в Алматы до 24 августа введут временные ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Тургут Озала, с 23 часов 22 августа до 7 часов 24 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбека до улицы Толе би.

"Объезд будет обеспечен по улицам Туркебаева и Ислама Каримова", - сообщили в акимате.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее сообщалось, что ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа, здесь сохраняется ограничение движения автотранспорта. Также до утра 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская.

Кроме того, до 22 августа в ночное время движение перекрывают на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.

Напомним, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.