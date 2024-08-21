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Можно ли школьницам в Казахстане красить волосы, ответил министр просвещения

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Девушка с яркими волосами, подстриженными под каре
Девушка с яркими волосами. Иллюстративное фото: Freepik/freestockcenter

В кулуарах конференции в Назарбаев университете Гани Бейсембаев высказался о крашенных волосах у школьниц и ношении детьми школьной формы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили министра: если девочки красят волосы, могут ли они в таком виде зайти в школу, или будет выставлен запрет.

"Мы должны уделить одному вопросу повышенное внимание. В каждой школе есть свои внутренние правила, и какую ставит задачу министерство: школа не должна отходить от своей первостепенной задачи - давать качественное образование и сознательное воспитание.

Во внутренних правилах школ сказано о высокой успеваемости детей, соблюдении правил и (важности - прим. ред.) придерживаться строго школьной формы. Эти вещи делаются неспроста. Поэтому, когда школьники идут в школу, они должны ставить одну цель - получить качественное образование", - ответил министр.

"Надо придерживаться правил школ. Тот, кто соблюдает правила, тот не будет рабом", - добавил Гани Бейсембаев.

"То есть все же нельзя (школьницам красить волосы - прим. ред.)?" - вновь уточнил журналист.

"Конечно, это же воспитание", - ответил министр.

Напомним, в августе на сайте ePetition появилось обращение, в котором предлагается на законодательном уровне включить требование по длине юбок для старшеклассниц в казахстанских школах. В тексте говорится, что некоторые граждане часто критикуют запрет религиозной одежды и при этом утверждают, что ношение "неприличной одежды поощряется".

"По аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, которые предписывают надевание брюк, закрывающих щиколотки ног, предлагается включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен и верхнюю одежду, закрывающую декольте", - пишет автор петиции.

А в прошлом году конфликт между учителем и учеником попал на видео в Актау. Ученик пришел на занятия в школу в маске с изображением паука и не хотел ее снимать. В полиции сообщили, что с родителями подростка провели профилактическую беседу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151649-mozhno-li-shkolnicam-v-kazahstane-krasit-volosy-otvetil-ministr-prosveshcheniya/

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