Слухи о смерти 18 человек от лекарства, купленного в аптеках Алматы, опровергли в Минздраве

В Минздраве опровергли информацию о смерти 18 человек от лекарства, якобы купленного в аптеках Алматы. Данную информацию и до этого опровергали несколько раз, сообщает Stopfake.kz.

По данным сайта, в Сети распространяется информация, которая является старым фейком. Его опровергали в Минздраве в феврале и в июне 2023 года. В фейковой информации говорится о появлении в аптеках Алматы препарата "Цефтриаксон", после применения которого якобы скончались 18 человек. Пост сопровождало видео, в котором говорилось о том, что ОПГ из Алматы вынесли приговор за подделку лекарств в период пандемии.

Сегодня в Комитете медицинского и фармацевтического контроля РК снова опровергли информацию о летальных исходах от этого лекарства.

"Информация о происшествии не является достоверной и распространялась еще с 2020 года. Кроме того, Министерством здравоохранения Республики Казахстан данная информация опровергалась, она не является действительной.

При этом в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и территориального подразделения Комитета по городу Алматы жалобы не поступали", - сообщили в Комитете.

В ведомстве добавили, что в государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий зарегистрировано 50 лекарственных средств с МНН "Цефтриаксон" и оно отпускается только по рецепту врача.

Ранее казахстанцы рассылали в мессенджерах сообщения о якобы поступивших в продажу пирожках с начинкой из мяса зараженного бешенством скота. Фактчекеры выяснили, что это старый фейк.

Также был опровергнут фейк о том, что в США открыто заявили о новой пандемии, запланированной на осень.

В апреле появилась информация, что в селе Маралды в Восточно-Казахстанской области талые воды заражены опасными химикатами. Специалисты опровергли эти данные.

Кроме того, слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана.