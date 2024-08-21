Павлодарцы потратили на "красивые" автономера больше бюджета "Безумного Макса"

С начала года жители Павлодарской области потратили значительную сумму на приобретение "красивых" номеров для своих авто. Самые дорогие из них обошлись в миллион тенге, передает Pavlodarnews.kz.

По данным Госкорпорации "Правительство для граждан", с начала года павлодарцы потратили 223 717 102 тенге на "красивые" автономера. Это почти 470 тыс. долларов, и больше бюджета фильма "Безумный Макс" 1979 года. Боевик обошелся создателям всего в 300 тыс. долларов.

"Клиент может сделать выбор из автомобильных номеров, представленных в специализированном ЦОНе, или заказать номер по своему усмотрению. Из дорогих самые популярные - 001 и 007", - уточнил директор филиала Асылбек Сапарбекулы.

При желании можно оставить госномер своего автомобиля на сохранность, если железного коня продадут. У VIP-номера нет срока давности, услуга за хранение обычного знака стоит 10 тыс. тенге. Оставить его можно на полгода, затем номер утилизируют.

Пользуется успехом у павлодарских автолюбителей перерегистрация автомобиля через мобильные приложения банков второго уровня или портал eGov.kz.

Для автовладельцев также доступна услуга по замене водительских удостоверений. Подав через приложение банков второго уровня или портал eGov.kz заявление, в течение часа можно получить готовое водительское удостоверение в специализированном ЦОНе. Через приложения банков павлодарцы переоформили свыше 17 тыс. авто.

Напомним, в фильме "Безумный Макс" зрителя переносят в мир будущих технологий. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, где после катастрофы вся жизнь людей сосредоточена вдоль автомагистралей. До 2000 года боевик удерживал позицию в Книге рекордов Гиннесса за наивысшее соотношение прибыли к бюджету.

В начале года стало известно, что цена самых дорогих из "красивых" номеров выросла из-за повышения пошлин и превысила миллион тенге. "Красивыми" автономерами считаются те, в которых прописаны одинаковые буквы и цифры, или цифровая часть отличается "круглыми", зеркальными, запоминающимися или другими приметными комбинациями. Так называемые номера повышенного спроса в качестве украшения автомобиля приобретаются официально.

А в 2023 году казахстанские автовладельцы заплатили свыше 10 млрд тенге за VIP-номера. При этом самыми дорогими номерами были 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - с одинаковыми буквами.