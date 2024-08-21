Уставших туристов спустили с горы в Алматы

В Алмате спасены молодые туристы - уставшие они не смогли сами спуститься вниз, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, в Бостандыкском районе в Большом Алматинском ущелье группа из трех молодых людей в возрасте 20-25 лет шла вниз с пика Советов, и из-за усталости самостоятельно туристы уже не могли спуститься.

Спасатели РОСО МЧС спустили туристов с горы и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.

В МЧС ранее напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.