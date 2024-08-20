"Все кое-как держится": жители новостроек в Шымкенте заявили, что в домах расходятся стены

Жители нескольких новостроек Шымкента заявили, что в домах уже трескается фундамент и расходятся стены. Чиновники, принявшие объект, недочеты признали, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, жители, получившие новые квартиры в Шымкенте, в ужасе от их качества. Два девятиэтажных дома в микрорайоне "Туран-2" должны были сдать в эксплуатацию еще три года назад. Но сначала затянулись строительные работы. А после те, кто должен был сюда въехать, отказались от квартир.

После этого новоселами стали очередники-льготники - многодетные и люди с ограниченными возможностями.

"Все кое-как держится. Двери и окна совершенно не закрываются. За такие деньги нам эти квартиры достались! 14 лет будем выплачивать ипотеку. Все рушится. Посмотрите, какие щели!" - негодует один из новоселов.

По мнению людей, дома строили из самых дешевых и некачественных материалов. Они боятся лишний раз притронуться к стенам и окнам. Жители говорят, что в новостройках уже трещит по швам фундамент.

"Пока мы расплатимся за ипотеку, дом разрушится. Не знаем, как здесь жить. У нас страх. Подключили электричество. У нас удлинители сгорели. Включаем воду, она бежит потом без остановки. В подвале все в воде, комаров куча", - сказала местная жительница Гулзипа Батырбекова.

Новоселы пригласили городских чиновников, чтобы показать, куда их вселили. Они заявили, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд.

"Опасности для жильцов нет. Это всего лишь микротрещины. Они совершенно не представляют угрозы для конструкции монолитного дома. Можно не беспокоиться", - заявил замруководителя управления строительства акимата Шымкента Ердаудлет Ажибаев.

В акимате пообещали, что застройщик устранит все неполадки. И ближайшие пять лет будет обслуживать оба дома.

Источник: KTK

Недавно в суде Актобе начали рассматривать дело по двум домам с трещинами, которые построили по государственной программе "Нурлы жер". Сообщалось, что 4 человек подозревают в мошенничестве, недоброкачественном строительстве и в ненадлежащем выполнении услуг. Акимат, выступивший истцом, требует вернуть в казну 337 млн тенге, а также возместить ущерб пострадавшим жильцам на более чем 290 млн тенге.

В начале 2024 года жители Туркестанской области, получившие жилье от властей, пожаловались на плохое качество дома. В районном акимате пообещали устранить недочеты.

В Атырау жители многоэтажного дома пожаловались на некачественный капитальный ремонт, за который их обязали выплатить 60 млн тенге. В Актау граждане заявили, что боятся остаться под завалами собственного дома - по их словам, здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент.

Недавно в Актобе людей, которых ранее уже переселяли из аварийных домов, пожаловались на состояние нового жилья - в новом доме уже протекают трубы, качество постройки оставляет желать лучшего.