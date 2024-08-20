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Несколько десятков военнослужащих в Карагандинской области попали в больницу

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Солдат на учениях
Солдат на учениях. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В инфекционную больницу города Темиртау госпитализировали 36 военнослужащих, их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает NUR.KZ со ссылкой на облздрав.

Сегодня на странице "Denski_blog" в Instagram была опубликована информация о том, что 36 военнослужащих воинской части 55/16 города Темиртау попали в инфекционную больницу города.

"Всем ребятам поставили диагноз острая кишечная инфекция. Отравление это или какая-то вирусная инфекция, пока неизвестно. Сейчас проводится расследование ведомственной СЭС. Интересно, если это отравление, то чем могли отравиться солдаты в стенах воинской части?", - написано в посте.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии страны.

"18 августа 2024 года в инфекционную больницу города Темиртау госпитализировано 36 военнослужащих, из них с предварительным диагнозом ОКИ (острая кишечная инфекция) - 31 и с диагнозом ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) - 5 военнослужащих. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

На сегодня состояние заболевших удовлетворительное. Очаг в настоящее время локализован, новых обращений не зарегистрировано. По данному факту проводится служебное расследование", - заявили в Нацгвардии.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ также прокомментировали ситуацию.

"Доставлено (в больницу - прим.авт.) 36 солдат с клиникой кишечной инфекции. На данный момент состояние оценивается как средней степени тяжести с улучшением", -сообщили в облздраве.

Напомним, несколько дней назад жители Карагандинской области сообщали о случаях отравления на зонах отдыха в Балхаше. В инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша на тот момент поступило 14 человек. После полиция начала расследование из-за массового отравления на Балхаше.

Мы также писали, что в середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления. Позже стали известны подробности трагедии.

Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. В дальнейшем в ДП сообщили, что по результатам экспертизы причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

Также в июле 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151247-neskolko-desyatkov-voennosluzhashchih-v-karagandinskoy-oblasti-popali-v-bolnicu/

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