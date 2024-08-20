"Непростая обстановка": полиция Алматы сделала заявление перед началом учебного года

Полиция Алматы обратилась к горожанам перед началом нового учебного года - на дорогах мегаполиса дети продолжают погибать и получать увечья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, в городе стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на предупреждение и снижение аварий.

В том числе одной из приоритетных целей отработки является профилактика детского травматизма, снижение количества ДТП, причинами которых, по мнению стражей порядка, нередко является отсутствие навыков поведения у детей на дорогах, незнание правил дорожного движения.

"Сегодня на дорогах Алматы складывается непростая обстановка - к сожалению дети продолжают получать увечья и погибать в дорожных происшествиях. С начала текущего года в Алматы с участием детей зарегистрировано 623 дорожно-транспортных происшествий, 1 ребенок погиб, еще 664 вследствие ДТП получили травмы.

Эта статистика настораживает и в очередной раз является основанием для обращения ко взрослому населению: берегите своих детей, учите их правильно переходить дорогу, не позволяйте садиться за руль самокатов и мопедов, показывайте правильную модель поведения", - отмечает начальник Управления административной полиции ДП Алматы, подполковник полиции Асхат Кулбаев.

Сообщается, что в городе подразделениями полиции активно осуществляется процесс подготовки к новому учебному году.

"В первую очередь, специально созданной группой проведено обследование дорожных участков, прилегающих к общеобразовательным учебным заведениям, на предмет их оснащенности. Во-вторых, разработана расстановка патрульных нарядов, которые с момента начала учебы будет нести службу у школ, координировать дорожное движение и помогать учащимся правильно переходить проезжую часть", - добавил подполковник Кулбаев.

Ранее в полиции Алматы сообщали, что самая главная причина ДТП с участием детей - переход проезжей части в неустановленных местах.

Однако с появлением альтернативного вида транспорта зачастую аварии происходят по причине того, что транспортом управляют несовершеннолетние дети, что категорически запрещено законом. Только в редких случаях дети получают травмы, будучи пассажирами авто.

Напомним, в конце июля сообщалось, что мальчик на самокате попал под колеса "ГАЗели" в Бостандыкском районе Алматы - он был госпитализирован.

Осенью прошлого года в Алматы недалеко от Дворца студентов произошло ДТП - грузовая машина наехала на самокатчика. Подросток скончался на месте.

Мы также писали о случае в другом городе - девятилетнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в одном из микрорайонов Актау. Пострадавший ребенок попал в больницу.

При этом в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.