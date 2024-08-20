Ряд улиц перекроют из-за ремонта транспортной развязки в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка транспортной развязки Райымбека - Момышулы вводятся временные ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы в связи с ремонтом дорог на время перекроют эстакаду транспортной развязки Райымбека - Момышулы, сообщает пресс-служба акимата города.

"Так, с 23.00 20 августа до 11.00 22 августа движение будет перекрыто на эстакаде по улице Момышулы от улицы Толе би до улицы Талдыарал, а также съезды и заезды на нее. Объезд будет обеспечен по улицам Толе би, Аксай 1-А, Саина, Еспаева, Сухамбаева-Доспанова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Схема перекрытого участка представлена ниже.

Схема ограничения движения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что ремонт теплосетей по улице Павлодарская в Алматы продлен до 26 августа - сохраняется ограничение движения автотранспорта.

В период с вечера 16 августа до 6:00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская.

А с 17 августа до 22 августа движение буде перекрываться в ночное время на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова (в сторону города). Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении - по улицам Бухтарминской и Талгарский тракт.

Кроме того, в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова.