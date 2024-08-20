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Когда вступят в силу ограничения для таксистов, ответил глава Минтранспорта

Опубликовано:

Водитель едет за рулем такси
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр транспорта Марат Карабаев сегодня рассказал, когда приблизительно вступят в силу ограничения на ежедневную работу таксистов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не в этом году, точно в следующем году. Точный месяц я дополнительно скажу. Это тоже требует определенную подготовку как со стороны госорганов, так и со стороны интернет-агрегаторов в первую очередь", - ответил Карабаев.

Напомним, в конце сентября глава Комитета транспорта Министерства транспорта Али Алтай высказался о некоторых водителях, пользующихся приложениями InDrive и Яндекс. Он отметил, что они рискуют на дорогах, не соблюдая скоростной режим и режим труда и отдыха, работая более 9 часов в день. В результате такое может привести к ДТП.

В октябре представители МВД предложили ввести обязательный ежедневный осмотр авто для водителей, использующих интернет-приложения такси. В ноябре Роман Скляр сообщил, что приложения для заказа такси планируют интегрировать в информационные системы госорганов.

В июне мы писали, что казахстанских таксистов, нарушающих скоростной режим, будут отстранять от поездок. Кроме того, глава Минтранспорта подробно рассказывал, каким образом будут следить за работой граждан, которые занимаются междугородной перевозкой.

А сегодня стало известно, что в нашей стране запретят регистрацию праворульных авто. Еще Карабаев высказывался о запрете для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151091-kogda-vstupyat-v-silu-ogranicheniya-dlya-taksistov-otvetil-glava-mintransporta/

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