Могут ли в Казахстане появиться новые агрегаторы такси, рассказал министр транспорта
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Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах правительства ответил на вопрос о том, могут ли в Казахстане появиться новые агрегаторы такси, передает корреспондент NUR.KZ.
"Рынок конкурентный, сейчас тот же InDriver переводит на внутригородские, а "Яндекс" на межобластные. Есть ряд казахстанских агрегаторов, они популярны в отдельных городах. На востоке, в Шымкенте, Усть-Каменогорске есть отдельные агрегаторы.
Да, интерес есть других международных агрегатов. К нам, допустим, обращалась компания BOLT. Это разработка Эстонии, достаточно популярная компания в Европе. Это, по сути, аналог "Яндекс" в Европе с более широким охватом. Они обращались, проявляли интерес к нашему рынку.
Если будет с этой компании будет принято решение по запуску машин, безусловно, всячески поддержим, потому что любая конкуренция повлечет за собой снижение конечной стоимости", - рассказал Карабаев.
Напомним, сегодня Карабаев комментировал возможный запрет для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км.
Также сообщалось о том, что праворульные машины не будут регистрировать в агрегаторах такси.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151067-mogut-li-v-kazahstane-poyavitsya-novye-agregatory-taksi-rasskazal-ministr-transporta/