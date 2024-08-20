Могут ли в Казахстане появиться новые агрегаторы такси, рассказал министр транспорта

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах правительства ответил на вопрос о том, могут ли в Казахстане появиться новые агрегаторы такси, передает корреспондент NUR.KZ.

"Рынок конкурентный, сейчас тот же InDriver переводит на внутригородские, а "Яндекс" на межобластные. Есть ряд казахстанских агрегаторов, они популярны в отдельных городах. На востоке, в Шымкенте, Усть-Каменогорске есть отдельные агрегаторы.

Да, интерес есть других международных агрегатов. К нам, допустим, обращалась компания BOLT. Это разработка Эстонии, достаточно популярная компания в Европе. Это, по сути, аналог "Яндекс" в Европе с более широким охватом. Они обращались, проявляли интерес к нашему рынку.

Если будет с этой компании будет принято решение по запуску машин, безусловно, всячески поддержим, потому что любая конкуренция повлечет за собой снижение конечной стоимости", - рассказал Карабаев.

Напомним, сегодня Карабаев комментировал возможный запрет для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км.

Также сообщалось о том, что праворульные машины не будут регистрировать в агрегаторах такси.