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"Думают, что весь мир должен остановиться": павлодарец пожаловался на матерей с детьми

Опубликовано:

Женщина с коляской
Женщина с коляской. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области выявили порядка семи тысяч пешеходов - нарушителей. Среди них оказались и матери с детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В ведомстве отметили, что при обеспечении безопасности дорожного движения стражи порядка требуют строгого соблюдения правил не только водителями, но и пешеходами. Часто происходят факты пересечения дороги с любого места проезжей части, что создает аварийную ситуацию.

"С начала года привлечены к ответственности 6699 пешеходов-нарушителей. В отношении нарушителей, пренебрегающих ПДД, сотрудниками полиции составлены административные протоколы. Пешеходам пришлось оплатить штраф в размере 2 МРП (12 284 тенге)", - сообщил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

К примеру, по улице Торайгырова молодой человек перебегал через оживленную проезжую часть. Пешеход не только рисковал собственным здоровьем и жизнью, но также стал помехой для проезжающих машин.

В тот же день подобное нарушение было зафиксировано на проезжей части по улице Академика Сатпаева. Женщина с коляской переходила дорогу в неположенном месте, пояснив свое нарушение тем, что увидела автобус, который подъехал к остановке, и, чтобы успеть, она решила сократить путь.

"Я водитель с большим стажем, у меня есть обязанность пропустить пешехода, я для этого всегда выполняю все требования ПДД. Но некоторые граждане, а то и мамочки с детьми, теряют страх, думают, что если они с детьми, то весь мир должен остановиться. Пешеходы должны помнить, что безопасность в их руках", - говорит один из водителей.

В ДП Павлодарской области призвали помнить, что, выходя на улицу, вы становитесь участником движения. Лучше не рисковать и пройти до светофора либо пешеходного перехода. Не отвлекаться на мобильный телефон или другие предметы, быть сосредоточенным на дороге и на своей безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что жители одной из многоэтажек Павлодара, которые страдали от аморального поведения своего соседа, с помощью участкового добились его принудительного лечения.

Также полицейские задержали жителей Павлодара, которые в нетрезвом состоянии шли купаться на пляж. Мужчин доставили в участок для разбирательства. О факте правоохранители узнали благодаря кнопке "SOS", расположенной на центральной набережной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150952-dumayut-chto-ves-mir-dolzhen-ostanovitsya-pavlodarec-pozhalovalsya-na-materey-s-detmi/

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