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Эзотерика

"Осетровую луну" засняли на видео в Казахстане

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"Осетровая" луна
"Осетровая" луна. Кадр из видео: 24.KZ

Первое в 2024 году суперлуние - уникальное астрологическое явление, можно было увидеть ночью 20 августа в Казахстане, сообщает 24.KZ. Его удалось запечатлеть на камеру.

В ночь на 20 августа Луна находилась в одной из самых близких к планете точек своей орбиты. От этого могло показаться, что она стала больше и ярче, чем в обычное полнолуние.

Астрономы отмечают, что за год такое происходит 4 раза. Суперлуние совпало с другим редким событием, которое называется "Голубая луна". Такое сочетание окрестили "осетровой луной".

"Второе за этот год суперлуние произойдет в ночь на 17 сентября. В этот же период ожидается частичное лунное затмение. Полюбоваться им смогут жители многих американских штатов, Африки и Европы", - отмечает телеканал.

Напомним, в августе прошлого года жители разных частей Земли могли наблюдать необычное астрономическое явление - суперлуние. Его запечатлели и казахстанцы.

Еще через несколько недель казахстанцы снова стали свидетелями необычного астрономического явления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150944-osetrovuyu-lunu-zasnyali-na-video-v-kazahstane/

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