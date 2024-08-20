Схватки начались у роженицы на въезде в Костанай (видео)

За помощью полиции обратился казахстанец: у его жены начались схватки. Полицейские сопроводили машину до роддома, где на свет появился восьмой ребенок семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, роженице помогли инспекторы роты патрульной полиции Еркин Тулегенов и Ерхан Албатыров. Они сопроводили ее с проблесковыми маячками до родильного дома.

"Мы с моим напарником несли службу в составе экипажа. Примерно на 10 км автодороги А-22 на въезде в Костанай к нам обратился водитель автомобиля ВАЗ-2115 и сообщил, что в машине у супруги начались схватки. Не раздумывая, включив сигнальные огни, мы сопроводили их", — рассказал Еркин Тулегенов.

Спустя 6 минут после благополучного доставления в больницу, женщина родила дочь. Полицейским эту радостную новость сообщил взволнованный отец.

Как выяснилось, новоиспеченные родители живут в Рудном. Появившаяся на свет девочка — восьмой ребенок в их семье.

"Если бы не они, не знаю, какая бы была сейчас ситуация. Дело в том, что мы с мужем ехали в Костанайский роддом, у меня уже начались схватки. По пути нам встретились сотрудники полиции, муж, подъехав к ним, попросил, чтоб помогли быстрее доехать до роддома, т. е. сопроводить. Сотрудники без лишних размышлений отозвались и помогли.

Сейчас мы с малышкой находимся в роддоме, все хорошо. Еще раз искренне благодарю вышеназванных сотрудников! Если бы не вы, неизвестно, чем все закончилось бы", — написала женщина слова благодарности в своем посте.

Сейчас многодетная мама с новорожденной дочерью уже находятся дома.

Напомним, также ранее в июле роженице помогли полицейские в Астане. С началом схваток жительница столицы выехала с мамой в роддом, но они застряли в пробке. Было душно, роженице стало плохо, и ее мама попросила помощи у патрульных. Полицейские пересадили женщин в служебную машину, довезли в больницу, сопроводили к кабинету врача и помогли донести сумки. Астанчанка родила благополучно и направила в полицию благодарственное письмо.

В июне жительница Павлодара не успела приехать в роддом. Рожать своего пятого ребенка ей пришлось дома под наблюдением медиков. А в Майкаине казахстанец сам принял роды у 24-летней жены, пока врачи добирались до их дома. Мужчина позвонил в "103" в момент, когда у женщины начались частые схватки. К приезду медработников на свет уже появился мальчик.

В марте жительница Шымкента не успела доехать до роддома и по дороге туда родила в автомобиле. Ее супругу пришлось обратиться за помощью к патрульным полицейским. Инспекторы включили сирены и провезли машину до медучреждения без пробок и максимально быстро.

Казахстанцы с новорожденной. Фото: polisia.kz

Полицейские помогли роженице. Фото: polisia.kz