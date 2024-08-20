Юноша ушел в лес и заблудился в СКО (видео)
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В Северо-Казахстанской области спасатели МЧС нашли потерявшегося парня - юноша заблудился в лесном массиве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Случай произошел в Айыртауском районе. По информации спасателей, парень 2006 года рождения вышел из базы отдыха "Боровушка" в лесной массив и заблудился.
Обеспокоенные родственники обратились за помощью к сотрудникам МЧС.
Силами спасателей молодой человек найден на обочине дороги и сопровожден на базу отдыха.
Как уточнили в МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.
В МЧС ранее напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150853-yunosha-ushel-v-lesnoy-massiv-i-zabludilsya-v-sko-video/