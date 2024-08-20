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Эзотерика

Фермеры вынуждены скармливать дыни и арбузы скоту на юге Казахстана (видео)

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Дыни на рынке
Дыни и арбузы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане из-за избытка бахчевых фермеры вынуждены скармливать дыни и арбузы скоту. Местный рынок переполнен этой продукцией, а за рубежом спрос резко упал, сообщает "31 канал".

По данным телеканала, урожай бахчевых в 2024 году выдался богатым.

Глава крестьянского хозяйства "Береке" Шухрат Хамзаев рассказал, что за последние годы сначала нарушилась логистика: возить продукцию в Европу стало в несколько раз дольше. Затем из-за военных действий упал спрос на бахчевые в Украине, а теперь и в России. Небольшие крестьянские хозяйства закрываются.

"У основных своя земля, но некоторые землю в аренду берут, дыни сажают, и там обанкротились, кредиты взяли, сейчас не могут оплатить, у них большие проблемы", - рассказал Шухраев.

Некоторые крестьяне не могут продать товар и излишки скармливают скоту, а в следующем году они не рискнут выращивать арбузы и дыни. В этом году посевная площадь бахчевых сократилась почти на 9%.

По словам представителей ассоциации фермеров Казахстана, чтобы фермеры чувствовали себя уверенно на рынке, нужна государственная поддержка.

"Объемы субсидий в некоторых областях недостаточны, их бы увеличить, те же кредиты идут с опозданием, лизинг техники тоже идет с опозданием. Со своей стороны фермеры для увеличения маржинальности должны применять новые технологии, например, капельное орошение, покупать хорошие семена, покупать технику", - считает исполнительный директор ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов.

Аграрии сейчас постепенно переходят с арбузов и дынь на более рентабельные культуры. Но дефицит Казахстану не грозит, говорят в Минсельхозе, ведь в последние годы под бахчевые отдавали все больше земель.

"В 2023 году убранная площадь дыни составила 54,6 тыс. гектаров. Убранная площадь арбуза составила 53,3 тыс. гектаров. На сегодняшний день производство арбуз и дынь сосредоточенно преимущественно в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По словам экспертов, сельское хозяйство - это высокорисковый бизнес: все зависит от погодных условий, логистики, рынков сбыта. И рассчитывать на помощь государства постоянно невозможно, фермеры должны полагаться на свои силы.

"Чтобы снизить риск для фермеров, необходимо диверсифицировать: фермер должен выращивать не только одну монокультуру в своем хозяйстве, потому что надо как минимум 3-4 культуры выращивать. Где-то если перенасыщен рынок, он рискует не всем урожаем", - высказался финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

Сообщается, что фермерских хозяйств в Казахстане становится все меньше, около полупроцента из них закрылись. Фермеры просят от государства выделить им льготные кредиты под небольшие проценты, чтобы те, кто ушел в минус, смогли восстановиться.

В начале августа фермеры области Абай сообщили, что весь урожай бахчевых сгнил прямо на поле. Небывалый град обрушился на село Шолпан две недели назад, и побитые им арбузы и дыни пропали на десятках гектаров земель. Сами фермеры планировали только сейчас приступать к сбору урожая.

До этого фермеры заявили, что в полях не хватает рабочих, а чтобы нанять иностранца, приходится сталкиваться с множеством трудностей и бюрократических препятствий.

Ранее мы писали, что с приходом собственной продукции на рынок средняя стоимость арбузов в Казахстане упала почти вдвое - до 135 тенге за килограмм, а дынь - на 24,1%, до 346 тенге. Но это все равно дороже, чем год назад, когда они в среднем стоили 114 и 300 тенге за килограмм соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150835-fermery-vynuzhdeny-skarmlivat-dyni-i-arbuzy-skotu-na-yuge-kazahstana-video/

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