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Казахстанец проехал на спор по пешеходному мосту и оказался за решеткой

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Пешеходный мост в Астане
Пешеходный мост в Астане. Фото: Harry Andresen/Getty Images

Астанчанин поспорил с другом, что сможет проехать на машине по пешеходному мосту и в итоге получил 15 суток ареста за нарушение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении жителя города за совершение мелкого хулиганства.

По данным суда, мужчина на пешеходном мосту "Атырау" Центрального парка, находясь в общественном месте, управлял транспортным средством, при этом сняв госномера и демонстрируя "лихачество" за рулем.

"В ходе судебного заседания правонарушитель вину признал полностью и раскаялся в содеянном, пояснив, что поспорил с другом, что сможет таким образом проехать по мосту.

С учетом характера совершенного деяния, личности виновного, его поведения до и после совершения правонарушения, обстоятельств по делу, в целях воспитания привлекаемого лица, который подверг опасности жизнь и здоровье пешеходов, находящихся на мосту, а также предупреждения совершения новых правонарушений, постановлением суда Т. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут адмвзысканию в виде ареста сроком на 15 суток", - отмечается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в полиции Астаны показали грубое нарушение ПДД.

Также в Астане патруль остановил двух мопедистов для проверки документов. У обоих не оказалось документов на транспорт, и один из водителей бросился бежать.

В начале июня необычное задержание попало на видео в Актау - пока полицейские задерживали водителя, пассажирка сбежала на скутере. Позже ее нашли и привлекли к ответственности.

Мы также писали, как беспредельная и чрезмерно шумная ночная езда молодежи на нескольких машинах в Актау попала на видео и возмутила жителей. Нарушителей наказали.

Также в Туркестанской области интерес стражей порядка вызвало появившееся в интернете видео свадебного торжества. Участники праздника устроили беспредел на дороге и открыли стрельбу в воздух. В отношении молодожена и его друзей составили несколько протоколов.

А в Павлодарской области водитель и вовсе решил прокатить друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина привлечен к административной ответственности.

Также вначале года в Туркестанской области водитель "Приоры" устроил дрифт с фейерверками на дороге. Мужчину привлекли к ответственности по трем административным статьям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150779-kazahstanec-proehal-na-spor-po-peshehodnomu-mostu-i-okazalsya-za-reshetkoy/

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