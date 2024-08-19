Казахстанец проехал на спор по пешеходному мосту и оказался за решеткой

Астанчанин поспорил с другом, что сможет проехать на машине по пешеходному мосту и в итоге получил 15 суток ареста за нарушение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении жителя города за совершение мелкого хулиганства.

По данным суда, мужчина на пешеходном мосту "Атырау" Центрального парка, находясь в общественном месте, управлял транспортным средством, при этом сняв госномера и демонстрируя "лихачество" за рулем.

"В ходе судебного заседания правонарушитель вину признал полностью и раскаялся в содеянном, пояснив, что поспорил с другом, что сможет таким образом проехать по мосту.

С учетом характера совершенного деяния, личности виновного, его поведения до и после совершения правонарушения, обстоятельств по делу, в целях воспитания привлекаемого лица, который подверг опасности жизнь и здоровье пешеходов, находящихся на мосту, а также предупреждения совершения новых правонарушений, постановлением суда Т. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут адмвзысканию в виде ареста сроком на 15 суток", - отмечается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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