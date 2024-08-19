"КазАвтоЖол" обратился к казахстанским автомобилистам с предупреждением

"КазАвтоЖол" в связи с непогодой в ряде регионов Казахстана опубликовал обращение к казахстанским автомобилистам. Водителей призвали быть бдительными на дорогах, передает NUR.KZ.

Казахстанских водителей призвали к бдительности на дорогах в связи с неустойчивой погодой.

"По данным "Казгидромета" на большой территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода. Это означает, что на дорогах могут возникать сложные условия, такие как дождь и сильный ветер.

Мы призываем всех водителей быть особенно внимательными, особенно на республиканских трассах. Соблюдайте скоростной режим, не забывайте про безопасную дистанцию и избегайте резких маневров", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол", опубликованном в Telegram-канале.

Если на дороге требуется помощь, водителей призывают звонить по номеру 1403 в call-центр.

Сегодня сообщалось, что в Астане и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильный дождь, град и гроза.

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.