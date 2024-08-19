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Иностранца с наркотиками задержали на одной из станций Казахстана

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Осмотр пассажиров поезда
Досмотр в поезде. Фото: Polisia.kz

На станции Аул области Абай транспортные полицейские задержали иностранца, который перевозил марихуану. Ему назначили штраф в 200 МРП, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медипортале МВД Polisia.kz сообщается о задержании 28-летнего иностранца. Его задержали на станции Аул области Абай в пассажирском поезде сообщением Новосибирск-Бишкек.

"Служебно-розыскная собака указала на данного пассажира, у которого при личном обыске обнаружена марихуана. По факту контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено проведено досудебного расследования", - рассказали в полиции.

Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (738 400 тенге.

Ранее мы писали, что у жителя Узбекистана нашли подозрительный сверток, обмотанный изолентой. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело.

До этого сотрудники "Казпочты" в Астане обнаружили посылку из Швеции, в которой находилось почти полкилограмма гашиша. Правоохранители начали расследование. Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

Также наркотики в банках из-под энергетиков пытались провезти через Казахстан в Россию. Как рассказали в КНБ, в результате взаимодействия с коллегами в Московской области при передаче этого товара были задержаны два члена транснациональной наркогруппировки. У них было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150722-inostranca-s-narkotikami-zaderzhali-na-odnoy-iz-stanciy-kazahstana/

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