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Град, дождь, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Опубликовано:

Капли дождя падают на землю
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра днем в Астане ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

18 августа на западе, севере, востоке, в центре Карагандинской области тоже ожидается гроза. Днем на западе, севере области возможен град. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в центре, на востоке Кызылординской области прогнозируется пыльная буря. Ветер западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа на севере, востоке, юге Костанайской области возможны гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

18 августа ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке, юге, днем на севере области Абай тоже ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области пообещали сильный дождь. Ночью на большей части, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в горных районах Жамбылской области пройдет сильный дождь. 18 августа на востоке, юге, в горных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. 18 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А на северо-западе Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Завтра в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер юго-западный - порывы 30 м/с и более. А на востоке, в центре, горных районах Жетісу - временами сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность

В Западно-Казахстанской области ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

18 числа на севере, западе, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, днем на юге, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

А на юге, в горных районах Алматинской области и в Алматы временами тоже ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность.

18 августа в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, западный ночью в горных и предгорных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150109-grad-dozhd-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/

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