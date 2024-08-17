Проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера" закрыли в Астане

В столице закрыли проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера" - об этом предупредили астанчан в CTS, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга акимата города.

13 автобусов временно не будут производить посадку и высадку пассажиров на указанной остановке - речь идет о маршрутах № 12, 26, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 55Б, 56, 66, 305, 312.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Схема. Фото: t.me/ikomek109

Напомним, что в Астане в связи с ремонтом дорог до 19 августа перекроют еще один участок проспекта Туран - от улицы Сарайшык до Достык.

Также до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).