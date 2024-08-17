Проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера" закрыли в Астане
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В столице закрыли проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера" - об этом предупредили астанчан в CTS, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга акимата города.
13 автобусов временно не будут производить посадку и высадку пассажиров на указанной остановке - речь идет о маршрутах № 12, 26, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 55Б, 56, 66, 305, 312.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Астане в связи с ремонтом дорог до 19 августа перекроют еще один участок проспекта Туран - от улицы Сарайшык до Достык.
Также до 19 августа по согласованию с департаментом полиции Астаны планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицей Сыганак.
До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.
Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150095-proezd-avtobusov-k-ostanovke-teatr-astana-opera-zakryli-v-astane/