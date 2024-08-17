Санврачи обратились к казахстанским туристам из-за оспы обезьян

Санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал КСЭК.

Рекомендации даны тем, кто планирует поездки в эндемичные по оспе обезьян регионы.

Санврачи рекомендуют:

Будьте внимательны при поездках в эндемичные регионы и соблюдайте все меры предосторожности.

Перед выездом в другую страну проверьте информацию об эпидемиологической ситуации в данном регионе. Это поможет вам быть в курсе возможных рисков и принять необходимые меры предосторожности.

Старайтесь минимизировать близкий контакт с людьми, у которых есть кожные высыпания или другие признаки заболевания.

Используйте средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, при уходе за больными.

Если у вас появились симптомы, избегайте контакта с другими людьми, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Используйте маску и избегайте касания кожи и высыпаний. Регулярно мойте руки и обрабатывайте поверхности, с которыми контактируете.

При появлении симптомов, похожих на оспу обезьян, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Если в течение 21 дня после возвращения домой у вас появятся симптомы, такие как сыпь, лихорадка, головная боль или увеличение лимфатических узлов, немедленно обратитесь к врачу.

При посещении медицинского учреждения обязательно сообщите, где вы находились и с кем контактировали, чтобы врач мог правильно оценить риск и назначить соответствующее лечение или обследование.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано.

На днях стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, зафиксировали в Швеции. Об этом сообщили в агентстве общественного здравоохранения страны.

Напомним, летом 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Недавно ВОЗ решила срочно созвать комитет по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

На этой неделе стало известно о том, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.