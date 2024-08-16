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Полиция начала расследование из-за массового отравления на Балхаше

Опубликовано:

отравление
Отравление. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полиция Карагандинской области начала расследование по факту массового отравления в зоне отдыха в Балхаше, сообщает сайт "Ekaraganda.kz". Число отравившихся возросло до 29.

Санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления, которое произошло на одной из известных зон отдыха. В данный момент лечение в стационаре получают уже 18 человек, всего за помощью обратилось 29 пострадавших.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области журналистам ответили, что противоэпидемические мероприятия начаты:

"Касательно регистрации острой кишечной инфекции среди отдыхающих семейного пансионата "Досжан" города Балхаш поясняем, на 16 августа за медицинской помощью обратилось 29 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию, из них на стационарном лечении находятся 18 заболевших", - ответили в департаменте.

Также в ведомстве сообщили, что специалистами Балхашского городского управления санэпидконтроля начаты противоэпидемические мероприятия, организован выход в очаг, в том числе проведен опрос заболевших.

Сформирована бригада из числа сотрудников Департамента санэпидконтроля Карагандинской области, осуществлен выезд в Балхаш. Начато расследование с проведением лабораторных исследований. Материалы переданы в отдел полиции Балхаша для принятия процессуального решения.

А в Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по факту массового отравления начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей".

Напомним, сегодня жители Карагандинской области сообщали о случаях отравления на зонах отдыха в Балхаше. В инфекционное отделение многопрофильной больницы Балхаша на тот момент поступило 14 человек.

В середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления. Позже стали известны подробности трагедии.

За день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. В дальнейшем в ДП сообщили, что по результатам экспертизы причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

Также в июле 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149983-policiya-nachala-rassledovanie-iz-za-massovogo-otravleniya-na-balhashe/

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