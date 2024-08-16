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Причины задержек рейсов назвали в аэропорту Алматы

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В аэропорту Алматы рассказали о задержках рейсов - были названы причины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани мегаполиса.

"Касательно задержек сообщаем следующее, обслуживание рейсов проводится в порядке очереди. Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие", - прокомментировали.

Стоит отметить, что на официальном сайте воздушной гавани Алматы опубликовано расписание рейсов - ряд из них имеет статус "Задержан".

Расписание
Расписание. Скриншот: alaport.com

Расписание
Расписание. Скриншот: alaport.com

Напомним, 10 августа в аэропорту Астаны сообщили о задержке на вылет 3 рейсов из-за позднего прибытия воздушного судна, а также 8 рейсов на прилет.

После в КГА прокомментировали сложившуюся ситуацию.

В июле первый заместитель премьер-министра Роман Скляр объяснил задержки рейсов авиакомпании Air Astana. По его словам, это результат того, что нет достаточно запасных самолетов. Ежегодно такие вопросы возникают, особенно в летний период, подчеркнул он.

В июне текущего года в Air Astana пояснили, что непредвиденные задержки рейсов обусловлены несколькими объективными факторами: временное закрытие взлетно-посадочной полосы или аэропорта, что требует внесение корректировок в расписание рейсов; техническое обслуживание и проверка самолетов в случае неисправности, к примеру, из-за попадания птиц, а также отсутствие в городе вылета/прибытия инженерно-технического персонала для определенного типа воздушного судна для оценки проблемы и устранения неисправности.

Время задержки варьируется в зависимости от причины и оказывает каскадный эффект на пунктуальность других рейсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149971-prichiny-zaderzhek-reysov-nazvali-v-aeroportu-almaty/

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