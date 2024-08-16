13-летний подросток умер во время операции по удалению полипа в носу в Астане

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев в СЦК прокомментировал смерть 13-летнего подростка на операционном столе во время операции по удалению полипа в носу во время операции по удалению полипа в носу, передает NUR.KZ.

Журналисты спросили вице-министра о произошедшей трагедии.

Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям. На сегодня проводится служебное расследование, в том числе судебно-медицинская экспертиза. На основании результатов мы уже дадим официальное сообщение. Предварительно, это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко, но, к сожалению, она имела место быть. Дополнительную информацию предоставим, поле того как будут результаты судмедэкспертизы", - сообщил Нурлыбаев.

Журналист также отметил, что это был единственный ребенок в семье. По его словам, родители переживают, что медики могут избежать наказания.

"Министерство здравоохранения держит эту ситуацию на контроле. Поэтому мы гарантируем, что само расследование пройдет объективно", - заявил вице-министр.

Напомним, что в Усть-Каменогорске косметолог попросила знакомую ассистировать ей. После сделанного ассистенткой укола клиентка косметолога скончалась. Суд рассмотрел дело - назначено два с половиной года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.

Еще один случай произошел в Алматы - 47-летняя жительница города умерла в частной клинике после процедуры липосакции. Предварительная причина смерти - инфаркт миокарда.