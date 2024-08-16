Планируют ли в Казахстане вернуть масочный режим, ответили в Минздраве

О ситуации по заболеваемости COVID в Казахстане и возможном принятии противоэпидемических мер рассказал вице-министр здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

"В целом эпидситуация на сегодняшний день в Казахстане достаточно стабильна.

Имеет место небольшое превышение по сравнению с предыдущими месяцами. Но вместе с тем, учитывая, что коронавирус никуда не делся и в популяции как в Казахстане, так и во всем мире циркулирует - если сравнивать с прошлым годом цифры по заболеваемости, у нас заболеваемость значительно ниже: в 8 раз ниже.

На сегодняшний день тяжелых случаев коронавирусной инфекции в республике в этом году не было зафиксировано, не говоря уже о летальных случаях", - прокомментировал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК.

При этом спикер добавил, что в стране не планируется внедрять массовый масочный режим. В соответствии с постановлением главного санитарного врача масочный режим предназначен только для медицинского персонала в медучреждениях. Для посетителей же медучреждений, пациентов это носит рекомендательный характер.

Напомним, также сегодня в Минздраве заявили, что в Казахстане наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе коронавируса - с начала года выявлено свыше тысячи случаев. Летальных исходов не зафиксировано. Запланировано проведение санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, ОРВИ и ковиду, в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;

против гриппа с 1 сентября 2024 года; в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ, рекомендуются следующие меры профилактики:

регулярно проветривать помещения;

использовать антисептические средства для обработки рук;

ограничить контакты с больными людьми;

при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски;

своевременно обращаться за медицинской помощью.

Добавим, ранее стало известно, что более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Вчера пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил о переносе встречи Касым-Жомарта Токаева с олимпийцами из-за коронавируса среди спортсменов.

"К сожалению, у половины спортсменов и тренеров был выявлен COVID-19, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем всем скорейшего выздоровления", - сообщили в пресс-службе президента.

В Минспорта и туризма по этому поводу рассказали, что COVID-19 обнаружен у троих призеров и двух тренеров нашей команды. Их ПЦР-тесты дали положительный результат.