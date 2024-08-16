Прокуратура: 4 млн тенге пытался "заработать" на программе переселения казахстанец

Прокуратурой Абайского района выявлено хищение 4 млн тенге участником программы добровольного переселения. Ведется досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры области Абай, государство предоставляет участнику программы материальную помощь в денежной форме не более 1 160 МРП для покупки, строительства или первоначального взноса по ипотечным займам жилья.

"Как установлено, гражданин в рамках данной программы, фактически не приобретая жилья у владельца дома, заключил фиктивную сделку по переоформлению недвижимого имущества для извлечения личной выгоды.

В настоящее время досудебное расследование, начатое прокуратурой района по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество), продолжается, причиненный государству ущерб возмещен", - сообщает ведомство.

Напомним, в мае в Павлодарской области прокуроры выявили целую схему присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов (на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге). Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге.

Добавим, согласно ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.