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Еще одну автобусную линию Bus Lane запустили в Астане

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Bus lane
Bus lane. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 16 августа по проспекту Мәңгілік ел в Астане начал действовать Bus Lane, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. Полоса действует в обоих направлениях.

По данным акимата Астаны, выделенная полоса действует на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар в обоих направлениях.

"Основными целями Bus Lane являются повышение средней технической скорости общественного транспорта при высокой загрузке дорог, снижения числа ДТП, а также для обеспечения беспрепятственного движения карет скорой помощи, спецслужб, пожарной техники и официального такси.

Это позволяет отрегулировать интервал движения в часы пик и снизить время ожидания на остановочных пунктах общественного транспорта", - объяснили в акимате.

Сообщается, что проспект Мәңгілік ел на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар обслуживается маршрутами №№ 12, 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70. Ежедневно на данных маршрутах курсирует 129 автобусов.

Это второй участок Bus Lane, внедренный в этом году. До этого Bus Lane был введен по ул. Ш. Айтматова.

Ранее мы писали, что отдельные полосы для общественного транспорта Bus Lane на 7 участках улиц планируется внедрить в Астане.

Отметим, что проект Bus Lane впервые в пилотном режиме был внедрен в Астане 26 июля 2015 года на двух участках: проспект Момышулы - от проспекта Абылай хана до улицы Сарайшык, проспект Богенбай батыра - на участке от улицы Валиханова до проспекта Сарыарка.

Сейчас общая протяженность автобусных линий в Астане, по данным CTS, составляет 100,5 км и затрагивает 27 участков дорог.

Напомним, с 1 августа в общественном транспорте Астаны начал действовать новый тариф. Теперь вместо 90 тенге одна поездка на автобусе стоит 110 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149816-eshche-odnu-avtobusnuyu-liniyu-bus-lane-zapustili-v-astane/

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