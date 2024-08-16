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Изменятся ли тарифы на электроэнергию со строительством АЭС, ответил эксперт

Опубликовано:

ЛЭП на фоне неба
ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы во время публичного обсуждения строительства АЭС в Казахстане прозвучал вопрос о тарифах и ценах на электроэнергию в случае ввода таких станций, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинцев интересует, подорожает ли электроэнергия, если АЭС построят в стране.

Генеральный директор Казахстанских атомных электрических станций Тимур Жантикин сообщил, что стоимость строительства АЭС приблизительно составляет от 8 до 11,5 млрд долларов.

"Из этого мы можем рассчитать себестоимость генерации. Можно сделать вывод, что влияние на тариф будет минимальное. Потому что у нас других генераторов много. Там всего 9% будет АЭС", - сообщил эксперт.

Также спикер добавил, что в США реальная средняя цена энергии от АЭС составляет три центра за киловатт в час. В Китае эта стоимость составляет 6 центов на одном из новых реакторов, и 2 цента - на старых.

Обсуждение строительства АЭС в Алматы

Напомним, в Алматы сегодня прошли публичные обсуждения вопросов строительства АЭС в Казахстане. Зал едва вместил всех желающих высказать свое мнение и задать вопросы. Где в Казахстане можно построить АЭС, рассказал генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

Некоторые алматинцы не могли дождаться окончания выступления спикеров и хотели задать свои вопросы. Слушатели перебивали выступающих, модераторы призывали их к порядку, но безуспешно.

Политолог Марат Шибутов в ходе публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане высказал мнение на этот счет, указав на то, что в скором времени в стране может наступить энергодефицит.

Также эксперты на примере Чернобыля и Фукусимы ответили, безопасно ли строительство АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149716-izmenyatsya-li-tarify-na-elektroenergiyu-so-stroitelstvom-aes-otvetil-ekspert/

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