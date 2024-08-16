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Сотни человек пострадали от укусов кошек в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Полосатая кошка с белой манишкой сидит на траве
Кошка. Иллюстративное фото: Pixabay

Сотни человек пострадали от укусов кошек в Костанайской области за первые семь месяцев текущего года. Более тысячи обратились в больницу после укуса собак, передает газета "Костанайские новости".

Как рассказали в областном департаменте санэпидконтроля, за семь месяцев 2024 года 1754 человека обратились за помощью после укуса животных - как домашних, так и диких.

Отмечается, что 1692 человека пострадали от домашних животных. При этом в большинстве случаев люди страдали от укусов собак - 1201 человек. На втором месте - кошки, 475 случаев.

У 740 пострадавших - укусы опасной локализации (голова, лицо, шея, пальцы и кисти рук).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149594-sotni-chelovek-postradali-ot-ukusov-koshek-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

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