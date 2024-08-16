Сотни человек пострадали от укусов кошек в одном из регионов Казахстана

Сотни человек пострадали от укусов кошек в Костанайской области за первые семь месяцев текущего года. Более тысячи обратились в больницу после укуса собак, передает газета "Костанайские новости".

Как рассказали в областном департаменте санэпидконтроля, за семь месяцев 2024 года 1754 человека обратились за помощью после укуса животных - как домашних, так и диких.

Отмечается, что 1692 человека пострадали от домашних животных. При этом в большинстве случаев люди страдали от укусов собак - 1201 человек. На втором месте - кошки, 475 случаев.

У 740 пострадавших - укусы опасной локализации (голова, лицо, шея, пальцы и кисти рук).