Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Незаконное кафе и торговые площадки снесли в Алматы (фото)

Опубликовано:

Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

О сносе крупной пристройки по ул. Вильямса, 73 сообщает пресс-служба акимата Алматы.

"Ранее Управлением градостроительного контроля в отношении собственника (физлицо) в результате внеплановой проверки приняты административные меры, в связи с отсутствием проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.

В ходе проверки установлено, что собственником хозяйственным способом была возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение. Выданное предписание на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил и Управлением в СМЭС Алматы подано исковое заявление на снос. 7 марта решением суда исковые требования Управления удовлетворены", - говорится в сообщении.

Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос объекта, как сообщает акимат, собственник ведет самостоятельно, при содействии судебных исполнителей.

Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На днях сообщалось, что третий этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы по решению суда. Он возведен незаконно. В конце июля мы писали, что под снос попал ЖК Graff, который был построен незаконно.

Ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Под снос также попало строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района в Алматы.

Также в Алматы снесли часть незаконно построенного в предгорном районе здания, находящегося по улице Кыз Жибек. Собственника привлекли к административной ответственности.

Снесли в Алматы и дом школьников №2, расположенный на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова. На его месте будет построено новое здание.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149465-nezakonnoe-kafe-i-torgovye-ploshchadki-snesli-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie