"Первые шаги сделал в 9 лет": мальчику из Алматы требуется реабилитация от ДЦП

10-летний Георгий - четвертый ребенок в многодетной семье. Он родился на 32 неделе беременности, с детства страдает ДЦП. Первые шаги мальчик сделал лишь в 9 лет, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо, без каких-либо патологий. Но роды начались внезапно на 32 неделе. Прошли они благополучно, но по вине врачей у ребенка произошла остановка дыхания, что повлекло за собой тяжелую гипоксию. Это и стало причиной его диагноза "ДЦП".

Гоша долгое время находился в реанимации, после его перевели в ОПН-терапию. В роддоме мы находились около двух месяцев. После выписки ребенок развивался как обычно. Казалось, что все плохое позади. Но к 6 месяцам я заметила, что с ребенком что-то не так, и срочно записалась к невропатологу", - говорит мама мальчика, Лилия Хан.

Осмотрев ребенка, врач озвучил предварительный диагноз - риск возникновения ДЦП. К 9 месяцам диагноз подтвердился.

"Так начался наш долгий путь борьбы. Мы использовали разные методики лечения, обследования. Сыночек посещал ЛФК и массаж на постоянной основе. В годик он начал ползать. К 3 годам научился сидеть и к 9 годам сделал свои первые шаги. Но на этом останавливаться нельзя.

Для того, чтобы Гоша смог жить полноценной жизнью, требуется реабилитация на постоянной основе. К сожалению, оплатить 20-дневный курс в сентябре я не в силах. С папой моих детей мы разведены, и я воспитываю их одна. Прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите, пожалуйста, моему сыну", - говорит Лилия.

Сейчас мама ведет сбор на реабилитацию в центре "Территория успеха" в Алматы. Сумма к сбору составляет 1 995 000 тенге.

Реквизиты:

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