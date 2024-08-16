Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Первые шаги сделал в 9 лет": мальчику из Алматы требуется реабилитация от ДЦП

Опубликовано:

Георгий
Георгий. Фото: из личного архива

10-летний Георгий - четвертый ребенок в многодетной семье. Он родился на 32 неделе беременности, с детства страдает ДЦП. Первые шаги мальчик сделал лишь в 9 лет, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо, без каких-либо патологий. Но роды начались внезапно на 32 неделе. Прошли они благополучно, но по вине врачей у ребенка произошла остановка дыхания, что повлекло за собой тяжелую гипоксию. Это и стало причиной его диагноза "ДЦП".

Гоша долгое время находился в реанимации, после его перевели в ОПН-терапию. В роддоме мы находились около двух месяцев. После выписки ребенок развивался как обычно. Казалось, что все плохое позади. Но к 6 месяцам я заметила, что с ребенком что-то не так, и срочно записалась к невропатологу", - говорит мама мальчика, Лилия Хан.

Осмотрев ребенка, врач озвучил предварительный диагноз - риск возникновения ДЦП. К 9 месяцам диагноз подтвердился.

"Так начался наш долгий путь борьбы. Мы использовали разные методики лечения, обследования. Сыночек посещал ЛФК и массаж на постоянной основе. В годик он начал ползать. К 3 годам научился сидеть и к 9 годам сделал свои первые шаги. Но на этом останавливаться нельзя.

Для того, чтобы Гоша смог жить полноценной жизнью, требуется реабилитация на постоянной основе. К сожалению, оплатить 20-дневный курс в сентябре я не в силах. С папой моих детей мы разведены, и я воспитываю их одна. Прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите, пожалуйста, моему сыну", - говорит Лилия.

Сейчас мама ведет сбор на реабилитацию в центре "Территория успеха" в Алматы. Сумма к сбору составляет 1 995 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 9185 6174 (Лилия Х)

ИИН 770809400448

Контактный номер: +7 701 784 00 43 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149443-pervye-shagi-sdelal-v-9-let-malchiku-iz-almaty-trebuetsya-reabilitaciya-ot-dcp/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie