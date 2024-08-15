Киберполиция призвала казахстанцев отказаться от получения кредитов через eGov

Киберполиция Алматы предложила способ обезопасить себя от действий мошенников - для этого нужно лишь добровольно отказаться от получения кредитов через eGov, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"В целях усиления мер безопасности рекомендуем гражданам подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов и микрозаймов в мобильном приложении eGov Mobile либо на портале egov.kz.

Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на шесть месяцев и по истечению срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказания услуги добровольного отказа от получения банковских займов", - напомнил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, добровольно отказаться от получения займов можно в приложении eGov Mobile в разделе "Популярные услуги" на главной странице, а также на портале. Для этого в разделе "Гражданам" надо зайти на "Таможня и налоги", затем нажать на "Экономика и финансы".

Напомним, что данная опция появилась еще год назад - из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.

В феврале этого года стало известно, что учитывать добровольный отказ от кредитов могут обязать банки Казахстана - такая инициатива исходила от АРРФР РК.

Между тем, с 1 сентября вступит в силу запрет на выдачу кредитов физическим лицам без согласия их супругов. Как отметили в АРРФР, нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов. Также мы писали, когда казахстанцам начнут списывать незаконно оформленные кредиты.

А недавно граждане запустили петицию на запрет онлайн-кредитов в нашей стране.