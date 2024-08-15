Могут ли ограничить строительство жилья в Астане, рассказал Касымбек

Аким Астаны в кулуарах августовского форума учителей сегодня ответил на вопрос, могут ли ограничить строительство жилья в столице на фоне нагрузки на инфраструктуру, пишет корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек сообщил, что сейчас в Астане строятся порядка 400 жилых комплексов.

"Их останавливать никто не должен и не имеет права, там ведь есть люди, которые купили квартиры, они в ожидании домов. Но на будущее строительство мы для себя определили следующее правило: на проектируемые или строящиеся сети разрешения на строительство домов не будет. Только в том случае, если уже существуют сети электроснабжения, водоснабжения и отведения", - заявил аким.

Напомним, что в марте прошлого года в Астане начали вводить ограничения из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

В июне 2023 года Женис Касымбек отвечал также на вопрос, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В октябре в городском маслихате предложили новые правила регулирования миграции в Астану.