Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Могут ли ограничить строительство жилья в Астане, рассказал Касымбек

Опубликовано:

Строитель укладывает кирпич
Рабочий на стройке. Иллюстративное фото: Ale-ks / Getty Images

Аким Астаны в кулуарах августовского форума учителей сегодня ответил на вопрос, могут ли ограничить строительство жилья в столице на фоне нагрузки на инфраструктуру, пишет корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек сообщил, что сейчас в Астане строятся порядка 400 жилых комплексов.

"Их останавливать никто не должен и не имеет права, там ведь есть люди, которые купили квартиры, они в ожидании домов. Но на будущее строительство мы для себя определили следующее правило: на проектируемые или строящиеся сети разрешения на строительство домов не будет. Только в том случае, если уже существуют сети электроснабжения, водоснабжения и отведения", - заявил аким.

Напомним, что в марте прошлого года в Астане начали вводить ограничения из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

В июне 2023 года Женис Касымбек отвечал также на вопрос, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В октябре в городском маслихате предложили новые правила регулирования миграции в Астану.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149366-mogut-li-ogranichit-stroitelstvo-zhilya-v-astane-rasskazal-kasymbek/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie