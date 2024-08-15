"Мы понимаем свою ответственность": Касымбек - о потопах в Астане во время дождя

Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах августовского совещания учителей объяснил ситуацию с потопами в городе во время дождей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если говорить конкретно по прошлой неделе - мы давали информацию, почему это произошло. Ливень был действительно серьезный. Объем дождя был более 50 мм, это почти двухмесячная норма осадков. Это никак нас не оправдывает, мы понимаем свою ответственность", - заявил аким Астаны.

Женис Касымбек проблему не отрицает.

"Были проблемы с этим, никто их не отрицает и не скрывает. Это связано также с тем, что у нас большое количество жилья строится. В прошлом году, по официальной статистике, 3,8 млн квадратных метров жилья было построено. Это почти пятая часть всего, что строится в Казахстане. При этом необходимо успевать строить к этому жилью и школы, и сады, и ливневки, и так далее", - сказал он.

При этом, по словам акима, построенное жилье вводится и иногда незаконно подключается к незавершенным сетям ливневой канализации. Как итог - увеличение массива водосбора приводит к таким последствиям.

По словам Жениса Касымбека, в ближайший месяц завершается проект по проспекту Туран - это новые сети по водоотведению, которые должны снизить риски подтопления в этой части города, в том числе и по Мангилик ел.

"После запуска проекта до конца месяца ситуация в этом районе должна измениться. Но этого недостаточно, потому что темпы строительства продолжаются. Строится в городе почти 10 млн квадратных метров. Ливневой канализацией занимаемся. Системно строится ряд инфраструктурных проектов, но не всегда они идут параллельно с тем объемом вводимого жилья", - резюмировал столичный аким.

Напомним, 8 августа в столице бушевала непогода - столицу накрыл сильный ливень, а также выпал крупный град. Вдобавок жителей города напугали массивные тучи. Очевидцы делились фото и видео.

9 августа в Астане прошел мощный ливень. В Сети жители и гости столицы публиковали видео об обстановке в связи с непогодой и делились впечатлениями.

В тот же день акимат города обратился к астанчанам и сообщил, что за 2 дня в городе выпало более 1,5-месячной нормы осадков. По ряду улиц было ограничено движение в связи с подтоплениями.