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Полиция Алматы обратилась к родителям несовершеннолетних

Опубликовано:

Дети
Дети на дороге. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала текущего года в Алматы зарегистрировано 623 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной теме профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

"К большому сожалению, один ребенок скончался, еще 664 получили травмы. Большая часть травмированных это водители мопедов и самокатов. Родители, которые позволяют своим детям управлять мопедом или самокатом, не осознают всей ответственности. С начала текущего года с участием электросамокатов произошло 47 ДТП, а с участием мопедов произошло 359 ДТП, среди них 6 погибших", - поделилась официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, самая главная причина ДТП с участием детей - переход проезжей части в неустановленных местах. Однако, с появлением альтернативного вида транспорта, зачастую аварии происходят по причине того, что транспортом управляют несовершеннолетние дети, что категорически запрещено законом. Только в редких случаях дети получают травмы, будучи пассажирами авто.

"Для полиции очень важно, чтобы каждый гражданин был ответственен и соблюдал правила дорожного движения. На сегодняшний день к административной ответственности привлекли 15 тысяч водителей мопедов, и порядка 12 тысяч лиц, управлявших самокатами. Бывают случаи, когда школьники добираются до школы на мопедах или самокатах. Родители и сами дети должны понимать, насколько опасно управлять таким транспортом и к каким трагическим последствиям это может привести. Мы просим всех взрослых быть внимательнее к своим детям", - обратилась полковник полиции.

Отметим, что согласно законодательству, несовершеннолетним от 16 до 18 лет запрещено управлять электросамокатами.

Напомним, ранее сообщалось о трагическом случае, когда ребенок на самокате попал под колеса грузовика в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149335-policiya-almaty-obratilas-k-roditelyam-nesovershennoletnih/

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