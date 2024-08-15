Суд встал на сторону казахстанца, которого Air Astana обвинила в хулиганстве

В июне пассажиры оказались заперты в неисправном самолете. Пенсионер постучался в кабину пилота, авиакомпания обвинила его в хулиганстве. Суд оправдал казахстанца, передает NUR.KZ со ссылкой на ВС РК.

Казахстанец, на которого с подачи авиакомпании Air Astana составили протокол о хулиганстве, был оправдан при рассмотрении дела судом. Официальный Telegram-канал Верховного суда РК сообщил его версию событий по полученному председателем ВС РК благодарственному письму.

Как следует из письма пенсионера, 1 июня 2024 года он вместе с 179 пассажирами рейса авиакомпании Air Astana оказался запертым в неисправном самолете.

Пока в течение 1,5 часов пытались завести двигатель, в салоне не работала система кондиционирования и вентиляции. Из-за отсутствия какой-либо информации от командира самолета и бортпроводников среди пассажиров началась паника.

"Мы с супругой пожилые люди, страдающие проблемами дыхания. В создавшейся обстановке, когда все ждали указаний от командира самолета, а старшая бортпроводница не могла соединиться с ним по телефону, я вынужден был постучать в дверь кабины пилота. И это стало основанием для возбуждения административного дела. Хотя только после этого командир разрешил открыть двери самолета, тем самым облегчив наши страдания", – вспоминает события того дня автор письма.

Из-за его поступка на пенсионера составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 434 КоАП (мелкое хулиганство). Из документа следовало, что на борту воздушного судна казахстанец "вел себя агрессивно, деструктивно по отношению к сотрудникам авиакомпании".

Вину обвиненный в хулиганстве не признал. В суде пояснил, что в момент конфликтной ситуации нецензурной бранью не выражался, общественный порядок не нарушал.

"В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие правонарушение, не установлены иные доказательства, подтверждающие виновность В. Ю. Напротив, по видеозаписи усматривается, что он не совершал каких-либо действий, выражающих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан", - отмечается в публикации суда.

В результате рассмотрения дела судом производство в отношении казахстанца прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, резонансный инцидент произошел в июне: из Астаны в Алматы должен был вылететь борт FlyArystan, однако вылет задержали на час. В итоге судно заменили на борт авиакомпании Air Astana. По прибытии в Алматы, как рассказали очевидцы, пассажиры долго не могли выйти из самолета, так как якобы не хватало автобусов, а в салоне якобы отключилась подача воздуха. Нескольким пассажирам стало плохо.

Позднее инцидент получил продолжение: один из пассажиров обратился с жалобой, которую передали в Министерство транспорта РК.

Добавим, вчера сообщалось, что в связи с многочисленными жалобами Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Ведомство сообщило о создании комиссии для установления причин отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев, связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.