Почему брату Нукеновой отказывают в регистрации фонда памяти Салтанат, объяснили в Минюсте

Айтбек Амангельды заявил в соцсети, что ему уже пять раз отказали в регистрации фонда памяти его сестры Салтанат Нукеновой. Ситуацию прокомментировали в Минюсте, передает NUR.KZ.

Вчера в сториз своего аккаунта Instagram Айтбек Амангельды заявил о получении 5 отказа в регистрации фонда памяти Салтанат Нукеновой. К сообщению он приложил скриншот письма Министерства юстиции.

Корреспондент NUR.KZ обратился в ведомство за комментарием по ситуации. Нам подтвердили полученные Айтбеком отказа в регистрации фонда, пояснив их нарушением норм действующего законодательства.

"Согласно статье 1 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (далее - Закон) государственная регистрация юридических лиц включает в себя проверку соответствия документов, представленных на государственную регистрацию, законодательству Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 4 Закона государственную регистрацию некоммерческих организаций осуществляют органы юстиции.

В случаях наличия нарушений, предусмотренных в статье 11 Закона, выносится мотивированный приказ об отказе со ссылкой на нормы действующего законодательства.

По результатам рассмотрения документов частного фонда "памяти Салтанат Нукеновой", представленных на регистрацию, Департаментом юстиции города Астаны по уставу были выявлены нарушения требований норм действующего законодательства.

В этой связи Департаментом юстиции города Астаны выносились приказы об отказе.

При устранении нарушений заявитель вправе повторно подать заявление с приложением документов на прохождение регистрации юридического лица", - сообщили в пресс-службе министерства.