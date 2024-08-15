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"Просят номер и часто фотографируют": парень-бортпроводник из Алматы рассказал о своей работе

Опубликовано:

Али Абдешов
Али Абдешов. Фото: из личного архива

25-летний Али Абдешов трудится бортпроводником в казахстанской авиакомпании. Парень рассказал корреспонденту NUR.KZ о своем рабочем дне, реакции пассажиров и почему стюарды должны быть высокими.

Алматинец Али Абдешов вот уже около года отвечает за комфорт и безопасность пассажиров на борту одной из казахстанских авиакомпаний. Но начинал он трудовую деятельность госслужащим и почти сразу понял, что офисная работа не для него.

Активного парня, всегда любившего путешествия, манила высота. Потому Али начал работать в call-центре авиакомпании, а после стал бортпроводником.

Али Абдешов
Али Абдешов. Фото: из личного архива

"В мае прошлого года я проходил кастинг на бортпроводника, где участников проверяли на соответствие стандартам авиакомпании. Например, рост у парней должен быть от 170 см. У нас есть оборудование: кислородный баллон, огнетушитель, которые находятся на верхних полках и потому нужен определенный рост. И плюс, чтобы закрывать багажные полки.

После был экзамен на правила авиакомпании, тест на стрессоустойчивость, проверяли знание языков. Я показал хорошие результаты на всех этапах, прошел взлетно-экспертную комиссию и меня отправили на обучение в Шымкент. Там нас обучали правилам безопасности, мы учили типы самолетов, оборудования, оказание первая медицинской помощи и многое другое", - рассказывает Али.

Али Абдешов
Али Абдешов. Фото: из личного архива

Рабочий день Али начинается с прибытия в аэропорт за два часа до рейса. На месте для бортпроводников проводят брифинг и распределяют по зонам. Там же происходит знакомство с бригадой и изучение информации о полете. Далее следует обязательный медицинский осмотр. Часто Али работает на рейсах внутри страны. И 2-3 раза в месяц – на международных.

"В этом месяце у меня рейс на Мальдивы на пять дней, а также в Камрань во Вьетнаме на два дня. Иногда нам удается в свободное время посетить там достопримечательности, отдохнуть в стране, где мы пребываем, искупаться в море.

Али Абдешов
Али Абдешов. Фото: из личного архива

Здорово, конечно, когда попадаешь на рейс со знакомыми и вы вместе проводите время. Всего за год работы я побывал в восьми странах и 13 городах. Больше всего мне запомнился Стамбул и остров Фукуок", - говорит Али.

Но и до работы бортпроводником Али часто путешествовал и посетил больше 20 стран. "Потому и профессию выбрал по зову сердца", - говорит Али. Но, как и в любой работе, здесь есть свои сложности, отмечает парень.

"Одна из сложностей – ненормированный график сна. Из-за смены часовых поясов и ночных рейсов его сложно наладить. Если говорить о физическом самочувствии, то это частые отеки из-за долгого нахождения на большой высоте. Например, рейс в Фукуок длился 7,5 часа. Но здесь спасают компрессионные носки.

Али Абдешов
Али Абдешов. Фото: из личного архива

Но на все эти сложности я лично не обращаю большого внимания, потому что люблю свою работу. И это перевешивает какие-то неудобства. Мне нравится помогать людям и общаться с ними, каждый раз новые люди. Все это наполняет меня энергией", - делится Али.

Парней-бортпроводников в казахстанских авиакомпаниях не так много. Потому многие пассажиры удивляются, когда видят, как Али разносит напитки или проводит инструктаж. Но с негативом в свой адрес парень не сталкивался, только с повышенным вниманием, говорит Али, особенно среди женщин.

"Часто просят мой номер или Instagram. Но я улыбаюсь и говорю, что это конфиденциальная информация. Некоторые потом просят мой номер у коллег. Часто фотографируют и снимают на видео, особенно, когда показываю демонстрацию спасательного оборудования. Бывает, говорят комплименты и что мне очень идет форма бортпроводника", - делится Али.

Али Абдешов
Али Абдешов. Фото: из личного архива

К слову, к внешнему виду бортпроводников тоже немало требований. Выглядеть они должны безупречно.

"Есть определенные требования, все они прописаны. Например, длина волос у мужчин не должна превышать четырех сантиметров. Одежда должна быть выглаженная и чистая. Щетина, даже самая легкая, не допускается.

За год у меня не было ни нарушений, ни опозданий. Это все, кстати, может сильно повлиять на карьеру. После 800 часов налета можно подаваться на старшего бортпроводника и руководство будет изучать всю твою историю. Если есть нарушение, они имеют право отказать. Как говорится, права на ошибку нет", - говорит бортпроводник.

На сегодня Али провел в небе около 500 часов. В планах у парня и дальше трудиться в авиакомпании, продвигаясь по карьерной лестнице. Не исключает Али и возможность получить специальное образование и стать пилотом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148837-prosyat-nomer-i-chasto-fotografiruyut-paren-bortprovodnik-iz-almaty-rasskazal-o-svoey-rabote/

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