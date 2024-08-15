"Нитраты добавляются во все плоды": когда лучше покупать арбузы, объяснили торговцы в Алматы

Август – сезон арбузов и сочных дынь. Цены, сорта бахчевых и где они выращиваются, мы узнали, посетив местный рынок, передает корреспондент NUR.KZ.

Лето - это не только пора отдыха и путешествий, но и период, когда можно наслаждаться самым сладким и освежающим плодом — арбузом. Он появляется на прилавках магазинов с первого месяца лета и радуют нас до осени. Так в какое же время лучше всего их покупать, чтобы вкусить тот самый спелый и сочный вкус летней ягоды?

Арбузы в тележке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На рынке мы увидели много фур, загруженных разными сортами дынь и арбузов. Последние привозят из южных регионов, в основном, это – Шу и Тараз, а дыни местные.

Фура с арбузами. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам торговцев, самые вкусные арбузы – чуйские. Также здесь можно встретить такие сорта дыни как «гурбек», «амре», «колхозница», «валет». Они отличаются формами и окрасом, цена зависит от сорта - их можно приобрести по 170, 200, 250 и 150 тенге за килограмм.

Дыни. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самым молодым продавцом оказался мальчик по имени Рамазан. В этом году он идет в пятый класс. Несмотря на столь юный возраст, он шустро взвешивает товар и знает все цены. Его смело можно назвать «арбузным» экспертом. На рынке он помогает семье во время летних каникул.

«Арбузы стоят по 80 тенге за килограмм, привозим мы их из Шу. Сейчас самый разгар сезона. В основном покупают оптом по 50-100 штук. Чтобы выбрать самый спелый, можно постучать по арбузу или похлопать по боковой поверхности», - рассказал Рамазан.

Арбуз на весах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следуя его рекомендациям, мы выбрали один из самых больших арбузов и попросили взвесить его, цена составила 930 тенге. Однако продавцы говорят, что не всегда крупный арбуз лучше. Иногда средний или даже небольшой арбуз может быть более спелым и сладким.

Арбуз. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В другом месте килограмм арбуза стоит 65-70 тенге, если покупать оптом. Пока мы ждали своей очереди, мужчина перед нами приобрел 33 кг арбуза – это 3 штуки за 1980 тенге.

Арбузы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В Туркестанской области бахчевые выращивает мой сын и отправляет мне, я их продаю на местном рынке. Сезон начался с июня, будем продавать до начала октября. Вне сезона мы продаем лук и другие овощи, летом занимаемся только арбузами и дынями. Нитраты добавляются во все арбузы в обязательном порядке, без них они не растут", - поделился один из местных торговцев.

Дыня в руках работника рынка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как оказалось, в основном торговля бахчевыми - это семейный бизнес. Родственники продавцов, которые живут в южных регионах и занимаются фермерством, выращивают арбузы и дыни, затем отправляют их в Алматы.

Арбуз. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выбор качественного арбуза может оказаться задачей не из легких, особенно если вы хотите получить действительно вкусный и сочный плод. Стоит обратить внимание на окрас. Он должен быть ярким и насыщенным, без тусклых или бледных участков.

Хороший спелый арбуз обычно имеет глубокий зеленый цвет с выраженным рисунком полос. Кожура должна быть матовой, без трещин и повреждений.

Арбуз в разрезе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые продавцы сами занимаются посевом и сбором урожая. По их словам, проблем с поливом в этом году не было. Как выяснилось, именно сейчас – самый разгар «арбузного» сезона. Продавцы рекомендуют успеть насладиться спелым и сочным плодом с середины августа до октября.