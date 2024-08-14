Жители платили за воду по завышенным тарифам в Павлодарской области

Прокурорами Павлодарской области пресечен факт незаконного повышения тарифа на коммунальные услуги и защищены права потребителей, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, коммунальным государственным предприятием "Актогай СУ", несмотря на выделенные государством субсидии, необоснованно установлен завышенный тариф на услуги водоснабжения в размере 201,75 тенге за 1 кубический метр.

Кроме того, предприятием сокращены сроки оплаты, за нарушение которых на 2,2% повышена ставка пени, тогда как согласно Типовому договору по предоставлению услуг водоснабжения ставка не должна превышать 0,1% за каждый день просрочки.

Указанные обстоятельства затрагивали права 17 субъектов предпринимательства и 1 381 физическое лицо.

"По акту надзора прокуратуры установленный предприятием тариф на услуги водоснабжения снижен до 190 тенге для юридических лиц и 150 тенге для физических лиц, сроки оплаты приведены в соответствие, ставка пени снижена до 0,1%, на предприятие наложен административный штраф в размере 590 720 тенге, а директор привлечен к дисциплинарной ответственности", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

Напомним, в феврале этого года глава Минводы и ирригации Нуржан Нуржигитов в рамках круглого стола в мажилисе рассказал о дифференцированных тарифах на воду, которые введут в Казахстане. По его словам, предусматривается дифференциация путем установления четырехуровневого тарифа для потребителей. Речь идет о тех потребителях, которые расходуют воду сверхнормы.

Также глава МНЭ на брифинге правительства рассказал, на какие коммунальные услуги и на сколько повысятся тарифы в 2024 году.