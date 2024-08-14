После жалоб карагандинцев на сброс фекалий компанию оштрафовали на 300 млн тенге

После жалоб жителей района Карагандинской области местное промышленное предприятие оштрафовали на 300 млн тенге за сброс фекалий на открытый рельеф, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, компанию "Алтай Полиметаллы" оштрафовали за ненадлежащую работу комплекса очистки сточных вод. Сумма штрафа составила свыше 300 миллионов тенге.

Отмечается, что проверку открыли после волны возмущений жителей Каркаралинского района, после чего местной прокуратурой и региональным департаментом экологии выявлен ряд нарушений. Оказалось, что у предприятия не было разрешения на эмиссии в окружающую среду.

В итоге суд, рассмотрев дело, постановил устранить все нарушения. Компания погасила штраф в полном объеме.

"Согласно поручению прокуратуры Каркалинского района департаментом экологии по Карагандинской области была проведена проверка в отношении ТОО "Алтай полиметаллы".

В ходе проверки было установлено, что предприятие без разрешения сбрасывает сточные воды на рельеф местности", - сообщил руководитель Департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

Ранее мы писали, что жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы жалуются на невыносимый запах - всему виной неисправная канализация.

В начале июля в нескольких микрорайонах Актау жители начали чувствовать запах тухлого мяса. Экологи заявили, что следят за ситуацией, однако причин пока выяснить не могут.

А жители одного из столичных ЖК пожаловались на то, что задыхаются от канализационных испарений. По их словам после дождя подвалы заливает водой. В своих проблемах они винят насосную станцию, которая находится на балансе горводоканала.

При этом на самом предприятии утверждают, что на днях прочистили трубы и даже установили два дополнительных насоса - теперь их пять. Тем не менее специалисты заявляют, что они не спасут от потопа, если жители ЖК не перестанут смывать мусор в унитазы.

Весной жители нескольких поселков в Западно-Казахстанской области жалуются на невыносимый химический запах и ухудшение здоровья. Местные тогда рассказали, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины.

В Алматинской области в прошло году местные жаловались на неприятный запах из-за завода по переработке овечьих шкур. На место выезжали сотрудники санэпидконтроля - они провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. Работа предприятия была приостановлена.

Также весной прошлого года астанчане жаловались на фекальный запах из-за плотной застройки. Они заявляли, что отходы циркулируют по кварталу, но не находят выхода.