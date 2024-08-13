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Фонтан выше 9-этажного дома забил в Караганде: проверка теплосетей пошла не по плану

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Технический фонтан в Караганде
Технический фонтан в Караганде. Кадр из видео: ktk.kz

Сегодня во время гидравлических испытаний в Караганде из-под земли забил мощнейший фонтан. Камни прилетали в окна, поднятой плитой повредило авто, передает сайт телеканала КТК.

Издание сообщает, что технический фонтан бил выше девятиэтажного дома, напором разбрасывало камни.

Пока дефектный участок не обесточили, водой залило дороги и дворы. Людей об испытаниях предупреждали, но такого явно никто не ожидал. Жители жалуются, что камни прилетали в окна, а поднятая потоком плита повредила припаркованную рядом машину. Ее владелец теперь должен пройти экспертизу, чтобы получить компенсацию, отмечается в публикации.

"На данный момент дефектный участок отключен, установлено ограждение, произведена откачка воды с подтопленных территорий. Устранение данного дефекта взято в план работы.

ТОО "Теплотранзит Караганда" приносит свои извинения за причиненные неудобства. Уважаемые карагандинцы, во избежание несчастных случаев и порчи личного имущества в период испытаний запрещается нахождение вблизи трубопроводов тепловых сетей, граждан и их транспортных средств", - рассказал изданию заместитель главного инженера ТОО "Теплотранзит Караганда" Нурлан Рахимбеков.

Источник: КТК

Напомним, ранее в июне многометровый "фонтан" из канализационного люка засняли жители Астаны. В пресс-службе столичного Теплотранзита сообщили, что причиной инцидента также стали гидравлические испытания.

В мае в Алматы на одном из перекрестков прорвало трубу. Одну из улиц перекрыли из-за случившегося. В марте в этом же городе произошел прорыв частной теплотрассы. На подачу отопления и воды это не повлияло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148523-fontan-vyshe-9-etazhnogo-doma-zabil-v-karagande-proverka-teplosetey-poshla-ne-po-planu/

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