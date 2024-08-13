Россиянку наказали за нарушение на борту самолета рейсом Инчхон-Астана

За курение на борту самолета гражданку России наказали, оштрафовав на 184 тысячи тенге. Женщина курила в туалете воздушного судна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте, по прилету авиарейса сообщением "Инчхон-Астана" сотрудниками ведомства в аэропорту столицы выявлена и задержана правонарушительница.

"В ходе проверки установлено, что 49-летняя гражданка Российской Федерации курила сигарету в туалете воздушного судна. Иностранная гражданка привлечена к административной ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна и ей наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года за различные административные правонарушения с воздушного судна сняты 351 человек. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 173, за курение на борту самолета - 136, за мелкое хулиганство - 19.

Здесь же напомнили, что курение в самолете - это не только нарушение правил, но и риск для всех, кто находится на борту. Поэтому, необходимо следовать установленным правилам, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для себя и других пассажиров.

Ранее гражданина России, который летел рейсом "Алматы – Астана – Актау", оштрафовали за курение электронной сигареты в туалете самолета.

Летом прошлого года гражданин Китая, летевший рейсом авиакомпании Qazaq Air "Алматы – Кокшетау", закурил на борту самолета и получил более 150 тыс. тенге штрафа.

Также 17-летний подросток курил на борту самолета, летевшего из Атырау в Алматы. Он и его законные представители были оштрафованы почти на 35 тыс. тенге.

Мы также писали о случае, когда девушку не пустили на борт самолета из-за того, что у нее были красные глаза. В итоге позже девушка признала, что была пьяна и выплатит штраф.