Этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы (фото, видео)

Третий этаж крупного бизнес-центра сносят в Алматы по решению суда. Он возведен незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Третий этаж и мансарда бизнес-центра Parasat в Алматы возведены незаконно, сообщает акимат города.

"Ранее в отношении собственника ТОО "Parasat Samex Co LTD" в ходе внеплановой проверки приняты меры по ч.1, ст. 316, ст. 321 КоАП РК, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений с демонтажем третьего этажа и мансарды. Собственником требования предписания не были исполнены, в связи с чем материалы направлены в суд.

Решением СМЭС Алматы от 24 октября 2023 года иск Управления о принудительном исполнении предписания удовлетворен", - говорится в сообщении.

Незаконно возведенный этаж БЦ в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что демонтаж надстройки начат собственником самостоятельно.

В конце июля мы писали, что под снос попал ЖК Graff, который был построен незаконно.

Ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Под снос также попало строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района в Алматы.

Также в Алматы снесли часть незаконно построенного в предгорном районе здания, находящегося по улице Кыз Жибек. Собственника привлекли к административной ответственности.

Снесли в Алматы и дом школьников №2, расположенный на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова. На его месте будет построено новое здание.