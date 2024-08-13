Казахстанец пришел за дубликатом аттестата и "раскрыл" свой секрет о втором гражданстве

Жителя Восточно-Казахстанской области, имевшего двойное гражданство, выявили стражи порядка. Нарушителя установили, когда тот пришел получать госуслугу в ЦОН, сообщает Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в мае этого года 21-летний житель Глубоковского района оформил российское гражданство, но при этом не сдал документы гражданина Казахстана.

"О нарушении законодательства стало известно, когда парень, спустя месяц после смены гражданства, использовал казахстанское удостоверение личности в ЦОНе при запросе дубликата аттестата о среднем образовании.

Полицией изъяты документы, удостоверяющие личность гражданина РК, а в отношении иностранца зарегистрирована утрата казахстанского гражданства", - говорится в сообщении.

21-летний мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП.

В ведомстве напомнили, что согласно Конституции Республики Казахстан, двойное гражданство в стране не допускается.

Ранее мы рассказывали, что супружеская пара из Америки оштрафована на 738 тысяч тенге за двойное гражданство. Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлен адмпротокол за несообщение факта приобретения иностранного гражданства.

А в Кызылорде полиция оштрафовала гражданку России за двойное гражданство. За правонарушение женщина должна выплатить более полумиллиона тенге.

За двойное гражданство выдворили из Казахстана гражданина Турции. Факт выявили пограничники, когда он направлялся в Кыргызстан. Мужчина свою вину признал и объяснил, что не знал о необходимости сообщить об утрате казахстанского паспорта.

Мы также писали, что казахстанец 18 лет скрывал второе гражданство. В итоге за это получил штраф в 369 200 тенге.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в соответствии законом страны "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства.

Если гражданин получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.