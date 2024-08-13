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Эзотерика

Казахстанка хотела оплатить кредит и узнала, что "мертва"

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Женщина с телефоном
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница села в Западно-Казахстанской области случайно узнала, что числится в списках умерших, когда решила совершить очередной платеж за кредит, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, жительница села Жангала в ЗКО решила оплатить ежемесячный платеж по кредиту, однако позже деньги вернулись. Видео с рассказом опубликовано в Instagram-аккаунте местного блогера.

"Я снова перевела эти деньги, а их со счета не снимают. Я обратилась к операторам, а они говорят: "у нас выходит, что вы скончались 4 июля в больнице Астаны". Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН. Сейчас этим занимаюсь. Зарплату я получила, счета открыты, а пошла в больницу за лекарством, там тоже в базе у них выходит, что я умерла. Но там сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства - я состою на учете с давлением", - рассказывает женщина.

В "Правительство для граждан" прокомментировали данный инцидент, сообщив, что произошла ошибка.

"Четвертого июля в медучреждении Астаны скончалась женщина. Когда сотрудники медорганизации данные вводили в базу, ошиблись в одной цифре ИИН. В базе оказались данные жительницы ЗКО. Эта же медорганизация и должна будет исправить данные в базе", - пояснили в ЦОНе. 

Теперь женщина переживает, что пока будут разбираться с ошибкой, у нее возникнут проблемы с выходом на пенсию и оплатой кредита.

Ранее в области Абай в ходе проверки выяснилось, что двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребенок числился живым. По данному факту начато досудебное расследование.

Мы также писали, что жительница Жамбылской области внезапно узнала о своем богатстве, но даже не обрадовалась. У нее якобы были два огромных дома, гектар земли, подсобные хозяйства и даже личная котельная. Правда, при этом женщина 20 лет живет в съемных квартирах и по документам была признана мертвой.

Жительница Алматы тоже случайно узнала, что числится мертвой. Дело в том, что в течение нескольких лет пенсию за нее получала сноха. У женщины была доверенность, поэтому проблем не возникало. Но однажды деньги на карточку почему-то не поступили. Чтобы разобраться в ситуации, пожилая алматинка обратилась в центр обслуживания населения, однако там ей сказали, что, судя по базе данных, она мертва.

В Таразе мужчина, которому оставалось до пенсии 3,5 года, решил заранее узнать в ЕНПФ, сколько денег накопилось на его пенсионном счету, но вместо этого случайно обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым.

Актюбинец же обратился в поликлинику, чтобы взять больничный, но там ему объяснили, что он мертв вот уже как несколько дней. Новость не только шокировала мужчину, но и доставила ему хлопот: все документы оказались недействительными, а ему самому пришлось доказывать, что он жив.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148315-kazahstanka-hotela-oplatit-kredit-i-uznala-chto-mertva/

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