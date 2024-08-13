Казахстанка хотела оплатить кредит и узнала, что "мертва"

Жительница села в Западно-Казахстанской области случайно узнала, что числится в списках умерших, когда решила совершить очередной платеж за кредит, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, жительница села Жангала в ЗКО решила оплатить ежемесячный платеж по кредиту, однако позже деньги вернулись. Видео с рассказом опубликовано в Instagram-аккаунте местного блогера.

"Я снова перевела эти деньги, а их со счета не снимают. Я обратилась к операторам, а они говорят: "у нас выходит, что вы скончались 4 июля в больнице Астаны". Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН. Сейчас этим занимаюсь. Зарплату я получила, счета открыты, а пошла в больницу за лекарством, там тоже в базе у них выходит, что я умерла. Но там сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства - я состою на учете с давлением", - рассказывает женщина.

В "Правительство для граждан" прокомментировали данный инцидент, сообщив, что произошла ошибка.

"Четвертого июля в медучреждении Астаны скончалась женщина. Когда сотрудники медорганизации данные вводили в базу, ошиблись в одной цифре ИИН. В базе оказались данные жительницы ЗКО. Эта же медорганизация и должна будет исправить данные в базе", - пояснили в ЦОНе.

Теперь женщина переживает, что пока будут разбираться с ошибкой, у нее возникнут проблемы с выходом на пенсию и оплатой кредита.

Ранее в области Абай в ходе проверки выяснилось, что двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребенок числился живым. По данному факту начато досудебное расследование.

Мы также писали, что жительница Жамбылской области внезапно узнала о своем богатстве, но даже не обрадовалась. У нее якобы были два огромных дома, гектар земли, подсобные хозяйства и даже личная котельная. Правда, при этом женщина 20 лет живет в съемных квартирах и по документам была признана мертвой.

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