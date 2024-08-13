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Участок улицы Сатпаева перекроют на два дня в Алматы

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Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Сатпаева в Алматы вводятся временные ограничения движения до 15 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По информации Telegram-канала "Almaty Joly", в Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Сатпаева.

"Так, с 08:00 14 августа до 20:00 15 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до улицы Луганского. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улице Курмангазы, в западном направлении - по улицам Интегральная и Инженерная", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Накануне стало известно, что ремонт магистральных улиц в Алматы будет завершен до конца августа, районного значения - до конца октября.

Также алматинцев предупредили об ограничении движения по проспекту Рыскулова из-за проведения дорожных работ.

Ранее мы писали об ограничениях движения на участках улицы Момышулы в Алатауском районе - ремонт там продлится до 16 августа.

Отметим, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148294-uchastok-ulicy-satpaeva-perekroyut-na-dva-dnya-v-almaty/

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